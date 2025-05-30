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30 мая, 07:30

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В Москве пройдут концерты, мастер-классы и шоу ко Дню защиты детей

В Москве пройдут концерты, мастер-классы и шоу ко Дню защиты детей

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В Москве подготовили большую праздничную программу ко Дню защиты детей. В выходные по всему городу пройдут концерты, мастер-классы, квесты и спортивные мероприятия. Центральными площадками станут ВДНХ, Воробьевы горы, парк "Зарядье" и "Аптекарский огород".

На Воробьевых горах дети до 14 лет смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге. На ВДНХ в рамках фестиваля "Движения первых" проведут творческие мастерские, концерты и семейные активности. В "Музеоне" выступят детские коллективы со всей страны, а "Зарядье" и МГУ устроят научные квесты для юных исследователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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