30 марта, 01:45Город
Конкурсу Москвы "Лучший реализованный проект в области строительства" исполняется 25 лет
Конкурсу "Лучший реализованный проект в области строительства", который проводится в Москве с участием объектов капитального строительства и реставрации, в этом году исполняется 25 лет.
К участию допускаются объекты, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию или акт приемки работ в 2023 году. Сергей Собянин сообщил, что в конкурсе 2024 года будет 12 номинаций. При этом выбирать победителей будут не только члены городской конкурсной комиссии, но и жители.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.