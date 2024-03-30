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Новости

30 марта, 01:45

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Конкурсу Москвы "Лучший реализованный проект в области строительства" исполняется 25 лет

Конкурсу Москвы "Лучший реализованный проект в области строительства" исполняется 25 лет

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Конкурсу "Лучший реализованный проект в области строительства", который проводится в Москве с участием объектов капитального строительства и реставрации, в этом году исполняется 25 лет.

К участию допускаются объекты, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию или акт приемки работ в 2023 году. Сергей Собянин сообщил, что в конкурсе 2024 года будет 12 номинаций. При этом выбирать победителей будут не только члены городской конкурсной комиссии, но и жители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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