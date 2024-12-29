29 декабря, 22:30Город
Фестиваль "Ледовая Москва" стартовал в Парке Победы
В Парке Победы стартовал большой фестиваль ледовых скульптур "Ледовая Москва". В этом году мастера воплотили образы самых востребованных рабочих профессий.
Скульптуры размещены не только на площади, но и в павильонах: ледовом и песочном. В первом представлены самые тонкие и хрупкие композиции, поэтому здесь постоянно поддерживают минусовую температуру, чтобы их как можно дольше сохранить.
А в песочном зале тепло. Здесь и мастер деревянных дел – столяр, и механик, и режиссер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.