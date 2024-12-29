Фестиваль "Ледовая Москва" стартовал в Парке Победы

В Парке Победы стартовал большой фестиваль ледовых скульптур "Ледовая Москва". В этом году мастера воплотили образы самых востребованных рабочих профессий.

Скульптуры размещены не только на площади, но и в павильонах: ледовом и песочном. В первом представлены самые тонкие и хрупкие композиции, поэтому здесь постоянно поддерживают минусовую температуру, чтобы их как можно дольше сохранить.

А в песочном зале тепло. Здесь и мастер деревянных дел – столяр, и механик, и режиссер.

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