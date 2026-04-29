В Зарядье москвичи смогут познакомиться с флорой России. В оранжерее в виде воронки представлены лекарственные, декоративные, хозяйственно-ценные и редкие растения всех природных зон страны. В коллекции представлено около 300 видов растений.

Жители столицы также смогут посетить экскурсию в особняке коллекционера Алексея Морозова. Посетители познакомятся с архитектурой усадьбы, узнают об увлечениях Алексея Морозова и о коллекции фарфора, а также своими глазами увидят старинный камин, украшенный гаргульями с разными лицами, и панно Врубеля на тему "Фауста" Гете.

