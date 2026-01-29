Впервые в современной истории крупнейшим застройщиком Москвы стал сам город

Впервые в современной истории крупнейшим застройщиком Москвы стала не частная компания, а сам город – через Фонд реновации. По данным аналитиков, на новостройки пришлось около 15% всех сданных площадей и 12% стартов продаж в новых проектах.

Город ввел в эксплуатацию уже примерно 2 миллиона квадратных метров жилья, а число москвичей, которые либо уже переехали, либо получили ключи для осмотра новых квартир, приблизилось к 250 тысячам. По словам Сергея Собянина, темпы переселения будут только расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

