Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 23:00

Город

Впервые в современной истории крупнейшим застройщиком Москвы стал сам город

Впервые в современной истории крупнейшим застройщиком Москвы стал сам город

Высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей

В столичных парках открылись костровые зоны

"Роскосмос" показал снежный циклон над Москвой с высоты полета спутников

"Московский патруль": в Росгвардии рассказали, как готовят будущих сотрудников ведомства

"Московский патруль": количество убийств сократилось в Москве в два раза

Москвичи из-за снегопадов массово пересели на общественный транспорт

Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 января

Дополнительные автобусы запустили в Москве из-за сильного снегопада

Впервые в современной истории крупнейшим застройщиком Москвы стала не частная компания, а сам город – через Фонд реновации. По данным аналитиков, на новостройки пришлось около 15% всех сданных площадей и 12% стартов продаж в новых проектах.

Город ввел в эксплуатацию уже примерно 2 миллиона квадратных метров жилья, а число москвичей, которые либо уже переехали, либо получили ключи для осмотра новых квартир, приблизилось к 250 тысячам. По словам Сергея Собянина, темпы переселения будут только расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствореновациявидеоЕкатерина Ефимцева

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика