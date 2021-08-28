В Мариьне возле Москвы-реки возводят каменную церковь

В Марьине на месте заброшенного пустыря возводят храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Церковь строится на берегу Москвы-реки между улицами Поречная и Капотня.

По программе "Мои район" в этом месте провели масштабную реконструкцию, сделали тротуары, зоны отдыха, спортивные и детские площадки. А совсем скоро рядом с небольшой деревянной церковью появится и новый каменный храм в стиле новгородской и псковской архитектуры. Он будет вмещать до 500 прихожан.

Подробнее об изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

