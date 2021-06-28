За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды

В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды. При этом у 19 тысяч горожан возникли сложности. Об этом заявили в Оперштабе.

Почти четверть тех, кто не смог справиться с технической задачей, делали прививку в другом регионе или в учреждении, не подведомственному Департаменту здравоохранения. Их данные сверяют с федеральным регистром вакцинированных.

8% обратившихся в техническую службу вовсе оказались без прививок, поэтому они могут получить QR-код, если сдадут ПЦР-тест. Еще у 5% пока нет второго компонента прививки, код они смогут получить позже.

По словам заммэра Анастасии Раковой, большинство обратившихся получат QR-код уже до конца понедельника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.