В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
За первые три дня почти 2,5 миллиона москвичей успели получить QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий, рассказали в столичном Оперштабе.
"За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 миллиона QR-кодов. 19 тысяч обращений оставлено в техподдержку портала mos.ru из-за сложностей с получением кода, из них 9 тысяч обращений связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации и почти 10 тысяч – по итогам заболевания в течение последних 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 63% обращений были удовлетворены, еще 23% сверяются с федеральным регистром, поскольку в них речь идет о вакцинации в других регионах. Также было установлено, что 8% заявителей на самом деле не проходили вакцинацию, а 5% успели привиться лишь одним компонентом.
"Из обращений, связанных со сложностями при получении QR-кода по факту перенесенной болезни, удовлетворены уже 21%. Еще 9% обращений поступило от москвичей, переболевших более 6 месяцев назад. 4% – от тех, кто болеет в настоящий момент", – отмечается в материале.
Также цифровые сертификаты были дополнительно сгенерированы москвичам, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования, и тем, у кого при отрицательном ПЦР-тесте была диагностирована пневмония в КТ-центрах. Кроме того, сертификаты предоставили пациентам, которые приносили в поликлинику документы о перенесенном коронавирусе из других больниц и регионов.
"Всем, кто по той или иной причине не смог получить QR-код, рекомендуется обратиться в техподдержку, предоставив максимальную информацию, которая может помочь при рассмотрении обращения. Каждая заявка детально рассматривается", – подчеркнули в штабе.
С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Спрос на прививки и тестирование в столице резко увеличился.
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