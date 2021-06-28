Сильный ливень повлиял на работу транспорта Москвы

Суперливень повлиял на работу транспорта в столице. Из-за затопления станции "Ясенево" прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Сейчас поезда ходят штатно.

Филевская линия все еще работает с перебоями. Остановлено движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская". Объехать закрытый участок можно на бесплатных автобусах.

Из-за огромных луж перекрыто движение на Дмитровском шоссе в районе доме 56. Об этом сообщили в Дептрансе. Также затоплена внутренняя сторона ТТК под Лефортовским мостом. В воде Красноказарменная набережная в районе дома 4А, строения 1.

Есть проблемы под Новолефортовским мостом, в воде Боровское шоссе в районе дома 2А и Костомаровский переулок. Подтопления также наблюдаются на МКАД в районе 77-го километра. Из-за подтоплений и упавших деревьев в разных районах задерживаются автобусы и электробусы.

Кроме того, встали трамваи. Есть проблемы с движением на шоссе Энтузиастов, у Курского вокзала, Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова и на Тихвинской улице. Задерживаются трамваи на улице Клары Цеткин, у метро "Щукинская", на Загородном шоссе и в Соболевском проезде.

Непогода также повлияла на работу аэропортов. Во Внуково задерживаются 14 рейсов, в Домодедово – 13, в Шереметьево – 10, кроме того, 6 рейсов отменили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.