Сильный ливень повлиял на работу транспорта Москвы

Суперливень повлиял на работу транспорта в столице. Из-за затопления станции "Ясенево" прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Сейчас поезда ходят штатно.
Филевская линия все еще работает с перебоями. Остановлено движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская". Объехать закрытый участок можно на бесплатных автобусах.
Из-за огромных луж перекрыто движение на Дмитровском шоссе в районе доме 56. Об этом сообщили в Дептрансе. Также затоплена внутренняя сторона ТТК под Лефортовским мостом. В воде Красноказарменная набережная в районе дома 4А, строения 1.
Есть проблемы под Новолефортовским мостом, в воде Боровское шоссе в районе дома 2А и Костомаровский переулок. Подтопления также наблюдаются на МКАД в районе 77-го километра. Из-за подтоплений и упавших деревьев в разных районах задерживаются автобусы и электробусы.
Кроме того, встали трамваи. Есть проблемы с движением на шоссе Энтузиастов, у Курского вокзала, Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова и на Тихвинской улице. Задерживаются трамваи на улице Клары Цеткин, у метро "Щукинская", на Загородном шоссе и в Соболевском проезде.
Непогода также повлияла на работу аэропортов. Во Внуково задерживаются 14 рейсов, в Домодедово – 13, в Шереметьево – 10, кроме того, 6 рейсов отменили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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