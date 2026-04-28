Коммунальные службы Москвы чистят ливневки в непогоду

С начала апреля в Москве выпало почти 230% месячной нормы осадков. Из-за непогоды коммунальные службы столицы в усиленном режиме очищают ливневки, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск талой воды и предотвратить подтопления на улицах.

Особое внимание уделяется крупным магистралям, пешеходным зонам и остановкам общественного транспорта, сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев.

