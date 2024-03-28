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Новости

28 марта, 11:30

Город

Строительная готовность ФОК "Акварис" составила почти 55%

Строительная готовность ФОК "Акварис" составила почти 55%

Шесть турбокольцевых перекрестков появится в столице до конца 2025 года

Выставка "Мир первоцветов" открылась на ВДНХ

Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте "Твой старт в туризме"

Уличное освещение и подсветку столичных зданий перевели на летний режим работы

Открытые показы лучших спектаклей школьных театров пройдут в столице в апреле

Столичный Дептранс рассказал о локальных затруднениях на дорогах 28 марта

Посвященные покорению космоса выставки откроют в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Панда Катюша прогнала уборщика из своего вольера в Московском зоопарке

Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

По оценкам специалистов, строительная готовность ФОК "Акварис" в Зябликове составляет почти 55%.

Кроме того, заседание Мособлдумы 28 марта началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

Тем временем на природных территориях столицы после зимы проснулись бабочки, пауки и божьи коровки. Также зацвели подснежники и мать-и-мачеха.

Еще авиакомпания S7 перейдет на летнее расписание полетов с 31 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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