Строительная готовность ФОК "Акварис" составила почти 55%

По оценкам специалистов, строительная готовность ФОК "Акварис" в Зябликове составляет почти 55%.

Кроме того, заседание Мособлдумы 28 марта началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

Тем временем на природных территориях столицы после зимы проснулись бабочки, пауки и божьи коровки. Также зацвели подснежники и мать-и-мачеха.

Еще авиакомпания S7 перейдет на летнее расписание полетов с 31 марта.

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