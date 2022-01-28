Коммунальные службы Москвы готовы к затяжному снегопаду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы города вновь приведены в повышенную готовность, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города – проезд транспорта и проход пешеходов по всем магистралям и тротуарам, участкам и на дворовых территориях. Работа будет проводиться в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", – сказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.