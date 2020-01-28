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28 января 2020, 08:00

Общество

Московский планетарий предупредил о мошеннических сайтах-клонах

Московский планетарий предупредил о мошеннических сайтах-клонах

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Московский планетарий одолевают мошенники. Москвичам продают билеты на сайтах-клонах. В пресс-службе сообщили, что случаев обманов в интернете стало больше, и попросили посетителей очень внимательно смотреть на адрес сайта. У дубликатов доменное имя отличается, хотя оформление очень похоже на официальное.

Еще стоит обратить внимание на цены. Например, онлайн-клоны предлагают билеты в Большой Звездный зал за 1200 рублей. Хотя в реальности они стоят в два раза дешевле. Так что заходите только на официальный сайт. В русскоязычных поисковиках он отмечен синей галочкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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