Московский планетарий предупредил о мошеннических сайтах-клонах

Московский планетарий одолевают мошенники. Москвичам продают билеты на сайтах-клонах. В пресс-службе сообщили, что случаев обманов в интернете стало больше, и попросили посетителей очень внимательно смотреть на адрес сайта. У дубликатов доменное имя отличается, хотя оформление очень похоже на официальное.

Еще стоит обратить внимание на цены. Например, онлайн-клоны предлагают билеты в Большой Звездный зал за 1200 рублей. Хотя в реальности они стоят в два раза дешевле. Так что заходите только на официальный сайт. В русскоязычных поисковиках он отмечен синей галочкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.