Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Музыка в метро"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столице объявлено о старте приема заявок на участие в пятом сезоне проекта "Музыка в метро". По итогам нескольких этапов отбора определятся артисты, которые выступят на специальных площадках в московской подземке. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
На первом этапе музыканты должны заполнить анкету-заявку на сайте, в которой им нужно подробно рассказать о своем творчестве. Также в заявке потребуется указать: псевдоним музыканта или название группы, жанр, репертуар, количество участников. Кроме того, придется прикрепить ссылки на видеозаписи выступлений.
"Проект "Музыка в метро" с каждым сезоном становится все популярнее у артистов. Они не просто получают возможность заявить о своем творчестве, но и завоевывают сердца москвичей. Если в первом сезоне проекта в 2016 году мы получили порядка 500 заявок, то в 2019 году – уже 1500. Мы ожидаем, что пятый, юбилейный сезон будет рекордным по количеству заявок в сравнении с предыдущими", – заверил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.
Во втором этапе артистам предстоит выступить перед жюри. Входящие в него специалисты будут следить за техникой исполнения, качеством, а также подачей. В состав жюри вошли представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, звезды шоу-бизнеса и продюсеры.
"Новый сезон "Музыки в метро" порадует поклонников проекта рядом нововведений, которые позволят нашим пассажирам погрузиться в процесс отбора музыкальных талантов. По итогам будут выбраны лучшие музыканты, которые в течение целого года будут выступать для пассажиров метро", – заверила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Проект "Музыка в метро" стартовал в московской подземке в 2016 году при поддержке департамента транспорта, департамента культуры, Московского продюсерского центра, а также самого метрополитена. На сегодняшний день в рамках проекта действует 33 площадки.
В прошлом сезоне участники проекта "Музыка в метро" вышли за пределы подземки. Артисты сыграли в павильонах МЦД, а также на площадке Даниловского рынка у станции метро "Тульская".
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