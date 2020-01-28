Похолодание ожидается в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 28 января.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 80 процентов. Синоптики отмечают, что московский регион окажется в условиях сырой, прохладной погоды. Также сохраняется неблагоприятный кислородный режим, с выраженным дефицитом в приземном воздухе.

Ранее сообщалось, что столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада. И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на три сантиметра.