Около 100 храмов планируют открыть в Москве в ближайшие 10 лет

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В ближайшее десятилетие в Москве может появиться около 100 новых храмов, сообщил Агентству "Москва" куратор программы строительства храмов в столице, депутат Государственной думы Владимир Ресин.

По его мнению, причиной такого увеличения числа храмов является расширение территории Москвы.

"Никто не мог предвидеть, что Москва увеличится в 2,5 раза, и сегодня Москва уже требует не 200 храмов. Пока будет сложно сказать сколько. На мой взгляд, если мы будем продолжать в том же темпе, то в ближайшие 10 лет мы построим еще 100 храмов в Москве", – заявил Ресин.

Он также рассказал, что с 2010 года был открыт 71 программный храм.

"Из них 57 храмовых комплексов – в рамках программы и 14 – сверх нее. Девять храмов ожидают ввода, из них четыре храма сверх программы. 12 храмов возведены, на них завершены основные строительно-монтажные работы, предстоит отделка и украшение, среди них два храма сверх программы. За девять лет, что существует наша программа, мы вплотную подходим к знаковому рубежу в 100 храмов", – уточнил депутат.

Кроме того, он добавил, что в Москве ежегодно открывается порядка 10 храмовых комплексов.

"Программа-200" осуществляется фондом "Поддержки строительства храмов Москвы" при активном участии правительства столицы. Согласно этой программе, на территории всех округов Москвы должны быть построены 200 новых церквей. Строительство планируется из расчета один храм на 20 тысяч прихожан и с учетом пешеходной доступности около километра.

Ранее Владимир Ресин рассказал подробнее о планах строительства церквей в Москве в программе "Интервью" на телеканале Москва 24.