26 августа, 07:45

Город

Мастер-классы для детей пройдут в рамках фестиваля "Молодежная точка" на Болотной площади

Фестиваль "Молодежная точка" продолжается на Болотной площади в Москве. Юные москвичи смогут принять участие в разных мастер-классах, научиться своими руками делать панно из мягкого пластилина.

Также для детей покажут мультфильмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

