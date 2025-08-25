Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября. Площадки расположены около большого городского пруда в Зеленограде, в парке у Северного речного вокзала и других зонах отдыха.

Вблизи гостиницы "Метрополь" москвичи и туристы могут поиграть в шахматы. На Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов" все желающие сразятся в игре "Камень, ножницы, бумага".

