25 августа, 11:45

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября. Площадки расположены около большого городского пруда в Зеленограде, в парке у Северного речного вокзала и других зонах отдыха.

Вблизи гостиницы "Метрополь" москвичи и туристы могут поиграть в шахматы. На Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов" все желающие сразятся в игре "Камень, ножницы, бумага".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

