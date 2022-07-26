Столица готовится к самому сладкому летнему фестивалю. 29 июля вернется "Московское варенье". Пройдет он в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны". По словам организаторов, на фестивале будет представлено более 300 сортов варенья и джемов: от классических малинового и вишневого до экзотических из одуванчиков и даже гречи.

В центре города и на окружных площадках пройдут кулинарные батлы, мастер-классы, танцевальные интенсивы, спортивное ориентирование, концертные программы и театральные представления. Фестиваль "Московское варенье" продлится до 7 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.