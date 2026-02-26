Фестиваль "Китайский Новый год" продлится в Москве до 1 марта

До 1 марта в Москве продолжается фестиваль "Китайский Новый год". Всего в столице работают 140 праздничных площадок. Центральная расположена на Манежной площади и в переходе к площади Революции.

Гости могут посетить мастер-классы, сделать красочные фото и познакомиться с китайской кухней. Специалисты показывают технику нанесения иероглифов и фигур через трафарет с помощью туши и щетки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.