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26 февраля, 23:55

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Причал Сити – Центральный капитально отремонтируют в Москве

Причал Сити – Центральный капитально отремонтируют в Москве

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Причал Сити – Центральный на Пресненской набережной ждет капитальный ремонт. Это один из шести причалов на регулярном речном маршруте Киевский – Сердце столицы, протяженность которого составляет более шести километров. Ежедневно этим маршрутом пользуются сотни человек.

Длина причала, который планируют обновить, – около 200 метров. Здесь заменят гранитные плиты на площадках и ступенях и облицовку стен, а также установят перила с поручнями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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