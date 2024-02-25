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Новости

25 февраля, 10:30

Город

Производство лекарств в Москве по итогам 2023 года выросло почти в 1,5 раза

Производство лекарств в Москве по итогам 2023 года выросло почти в 1,5 раза

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По итогам 2023 года производство лекарств в Москве выросло почти в полтора раза. Об этом рассказали городские власти.

В столице работают порядка 200 компаний и функционирует крупный фармацевтический кластер. Они снабжают столицу всеми необходимыми лекарствами: производят вакцины, антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистых, онкологических болезней, а также заболеваний нервной системы и сахарного диабета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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