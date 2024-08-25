Фестиваль Warforge fest 2024 прошел в столице

25 августа в столице прошел фестиваль Warforge fest 2024. Ведущая проекта Москва онлайн Татьяна Сальникова посетила мероприятие и пообщалась с любителями настольных игр.

Warforge fest 2024 – событие, которое объединило любителей военно-тактических настольных игр с миниатюрами со всей России.

Гости посетили более 50 игровых зон и попробовали свои силы в таких варгеймах, как Warhammer 40k, Star Wars Shatterpoint, Battletech Classic, Fallout Wasteland Warfare, Middle Earth Strategy Battle Game и многих других.