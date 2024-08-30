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30 августа, 16:45

Культура

"Сити": Театр на Малой Ордынке представил спектакль "Маленький принц"

"Сити": Театр на Малой Ордынке представил спектакль "Маленький принц"

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В Театре на Малой Ордынке под руководством народного артиста России Евгения Герасимова всегда чтят памятные даты, напрямую связанные со спектаклями, составляющими основу репертуара.

Исключением не стала и постановка для всей семьи "Маленький принц". В этом году исполняется 65 лет с момента выхода повести в журнале "Москва". Спектакль по известному произведению выполнен в классических традициях русского драматического психологического театра. Ближайший показ постановки "Маленький принц" состоится уже 21 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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