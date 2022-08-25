На Красной площади проходит генеральная репетиция "Спасской башни"

Генеральная репетиция фестиваля "Спасская башня" проходит на Красной площади.

Завтра, 26 августа, военно-оркестровые и творческие коллективы семи государств выйдут на брусчатку. Всего участие в фестивале примут более 1,5 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.