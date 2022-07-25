Тротуары расширят возле станции "Сокольники" БКЛ

Тротуары расширят возле станции БКЛ "Сокольники". Там также сделают удобные пешеходные маршруты, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили ко второму этапу благоустройства. В эту зону вошли улицы Матросская тишина, Барболина, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Сокольнические.

Для безопасности пешеходов и водителей установили ограждения с сигнальными лампами, временные дорожные знаки, баннеры и обустроили переходы.

Воздушные линии специалисты уберут под землю в кабельную канализацию, заменят покрытие тротуаров и проезжей части, обустроят парковочные карманы. Также сделают остановочный павильон с зарядными слотами и поставят 120 фонарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.