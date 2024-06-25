В столице началось благоустройство территории вокруг станций Троицкой линии метро

В столице началось благоустройство территории вокруг станций новой Троицкой линии метро, технический пуск которых прошел 21 июня. Пока под землей идет строительство, наверху обновляют пешеходные маршруты и покрытия, меняют освещение, а провода убирают в кабельную канализацию.

Благоустройство коснется не только проезжей части и тротуаров, но и автобусных остановок. Для пассажиров остановки перенесут в более удобные места, вместо старых павильонов появятся новые.

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