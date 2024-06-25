Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 09:15

Город

В столице началось благоустройство территории вокруг станций Троицкой линии метро

В столице началось благоустройство территории вокруг станций Троицкой линии метро

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

"Мой район. Новости": в 148-й детской поликлинике в Марьино появится кабинет физиотерапии

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

"Интервью": Валерий Горев – об открытии нового отделения Морозовской больницы

Собянин рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново

Парад физкультурников прошел на ВДНХ

Новости часа: инженерные классы готовят будущих специалистов в 225 школах Москвы

Московский зоопарк переселил мышевидных хомяков в павильон "Ночной мир"

"Сити": фестиваль молодежи состоится в парке "Ходынское поле"

В столице началось благоустройство территории вокруг станций новой Троицкой линии метро, технический пуск которых прошел 21 июня. Пока под землей идет строительство, наверху обновляют пешеходные маршруты и покрытия, меняют освещение, а провода убирают в кабельную канализацию.

Благоустройство коснется не только проезжей части и тротуаров, но и автобусных остановок. Для пассажиров остановки перенесут в более удобные места, вместо старых павильонов появятся новые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствометровидеоМаксим ШаманинДарья Крамарова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика