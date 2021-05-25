Москвичам рассказали, как изменится схема движения на Таганской площади

Схема движения изменится на Таганской площади. Это один из самых сложных и загруженных перекрестков в столице. На небольшом участке сталкивается множество направлений, поэтому там часто возникают заторы и аварии.

Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Андрей Мухортиков рассказал об изменениях.

"Открывается съезд с дублера на Садовое кольцо, который позволит разгрузить дублер и перекресток дублера с Николоямской улицей," – сообщил Мухортиков.

Он также уточнил, что будет проводится переразметка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.