Жители Домодедова заметили мужчину с котом на детской площадке

Жители Домодедова заметили мужчину, который гуляет на детской площадке с котом.

Животное смело и уверенно забирается на качели, а хозяин заботливо раскачивает питомца и терпеливо ждет, пока коту не надоест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.