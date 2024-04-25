Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 18:30

Город

Новости часа: 113 новостроек возводится на месте снесенных домов

Новости часа: 113 новостроек возводится на месте снесенных домов

Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Бал XIX века прошел в рамках акции "Библионочь"

"Мой район. Новости": колокол Центрального телеграфа отправили на реставрацию

Новости часа: новый корпус школы № 2083 в ТиНАО откроется к следующему учебному году

Домики для уток устанавливают на Беловежском пруду в Москве

Туристический сервис Russpass представил новые тематические маршруты по Москве

"Моя Москва": Любовь Руденко. Часть 1

"Город без окраин": Войковский район

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 110 домов возводят на месте снесенных домов по программе реновации в Москве. Об этом рассказали в комплексе градостроительной политики.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве на 26 апреля, сообщил Гидрометцентр РФ.

Музей космонавтики подготовил к майским праздникам лекции, кинопоказы и новую выставку. Об этом заявили в пресс-службе учреждения.

Читайте также
городреновацияпогодакультуравыставкивидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика