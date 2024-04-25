Новости часа: 113 новостроек возводится на месте снесенных домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 110 домов возводят на месте снесенных домов по программе реновации в Москве. Об этом рассказали в комплексе градостроительной политики.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве на 26 апреля, сообщил Гидрометцентр РФ.

Музей космонавтики подготовил к майским праздникам лекции, кинопоказы и новую выставку. Об этом заявили в пресс-службе учреждения.