Трехмерная реклама появилась в районе "Москва-Сити"

Крокодила Гену и Чебурашку в ЗD теперь можно встретить на улицах столицы. В районе комплекса "Москва-Сити" появилась первая в стране трехмерная реклама.

3D-эффект объемного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под прямым углом. Над проектом трудились более 20 специалистов из России.

Дизайнерам пришлось провести не один тест, чтобы добиться идеального изображения, – материал тестировали в разное время суток, при разном освещении и в разную погоду.

На работу ушло 4 тысячи часов. Это 11 роликов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.