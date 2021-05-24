Граффити в память о пропавших детях появилось в центре Москвы

В Москве в районе Якиманка нарисовали граффити в память о пропавших детях. Его автором выступил уличный художник и каллиграфист Покрас Лампас.

На стене дома № 35 на улице Большой Якиманке он вывел имена детей, которые не вернулись домой. Открытие трогательного арт-объекта приурочено ко Дню скорби по детям, которых не смогли спасти или не нашли. Его отмечают 25 мая по всему миру.

Россия отмечает эту дату с 2012 года. Символом этого дня был выбран цветок незабудки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.