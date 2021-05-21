День нерпенка отметят в "Москвариуме" на ВДНХ 25 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тематический праздник для детей и взрослых День нерпенка пройдет 25 мая в "Москвариуме" на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте организаторов.
"Гостей ждет бесплатная познавательная программа – лекция специалистов океанариума о байкальских нерпах и открытая встреча со съемочной группой фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы", премьера которого состоится 10 июня 2021 года в кинотеатрах страны", – говорится в сообщении.
В 11:00 посетителям будут впервые показаны уникальные моменты съемок, продолжавшихся порядка пяти лет. За это время было произведено 14 экспедиций, в ходе которых снято свыше 180 часов материала. Значительное внимание в фильме отведено связи человека с природой. Легенды и мифы эвенков и бурятов, населяющих берега Байкала, свидетельствуют о бережном отношении человека к окружающему миру.
В 12:00 специалисты Центра океанографии и морской биологии расскажут о живущих в "Москвариуме" байкальских нерпах, а через полчаса в экспозиции "Аквариум" стартует показательная тренировка этих животных. Отмечается, что в центре живут восемь нерп-подростков – им всем около семи лет.
Впервые День нерпенка отметили в Иркутске 25 мая 2003 года. Первоначально это был региональный праздник, но затем его включили в календарь экологических дат во многих российских регионах. "Москвариум" присоединился к празднованию в 2017 году.
Участие в программе Дня нерпенка бесплатное, количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону call-центра "Москвариума" +7 (499) 677-77-77.
Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появились новые ролики, посвященные обитателям "Москвариума". Ролики разделены на несколько рубрик. В одной зрителям предложат познакомиться с пресноводными и морскими рыбами, млекопитающими, медузами и морскими звездами. Другая рубрика посвящена обзору фауны и флоры водоемов в разных точках мира – Африке, бассейне Амазонки, морях и реках России.
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