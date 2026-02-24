Форма поиска по сайту

24 февраля, 21:15

Общество

Накрывший Москву в феврале снегопад не побьет январский рекорд по осадкам

Пик снегопада в Москве придется на ночь 25 февраля

"Новости дня": ремонт пройдет в центре госуслуг района Дорогомилово

"Новости дня": работы по благоустройству Екатерининского парка начнутся в ближайшее время

Телеканал Москва 24 принял участие в турнире в рамках "Недели керлинга"

Средняя скорость движения на дорогах Москвы составила 33 километра в час 24 февраля

Пожар в многоэтажном доме на Хвалынском бульваре в Москве ликвидирован

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снегопада и обледенения

550 новых зарядок для электромобилей появятся на улицах Москвы

Снегопады в Москве закончатся 26 февраля

Накрывший в феврале Москву снегопад, по оценке синоптиков, не сравним с январским. Тогда за два дня коммунальные службы вывезли более 750 тысяч кубометров снега, что сопоставимо с 8,5 тысячи полувагонов или поездом длиной с МКАД.

Еще больше снега убрали в Шереметьеве – более 1 миллиона кубометров.

Неделей ранее в городе прошел циклон "Валли", тогда с улиц вывезли 723 тысячи кубометров снега, а с Московской железной дороги (МЖД) – 440 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

