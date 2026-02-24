Накрывший Москву в феврале снегопад не побьет январский рекорд по осадкам

Накрывший в феврале Москву снегопад, по оценке синоптиков, не сравним с январским. Тогда за два дня коммунальные службы вывезли более 750 тысяч кубометров снега, что сопоставимо с 8,5 тысячи полувагонов или поездом длиной с МКАД.

Еще больше снега убрали в Шереметьеве – более 1 миллиона кубометров.

Неделей ранее в городе прошел циклон "Валли", тогда с улиц вывезли 723 тысячи кубометров снега, а с Московской железной дороги (МЖД) – 440 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.