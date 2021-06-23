Стартовал второй этап благоустройства возле нового вокзала Восточный

В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала Восточный. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщается, там уже привели в порядок пешеходные маршруты – заменили асфальт на тротуарах, сделали новые удобные дорожки и установили фонари. А в ближайшее время появится и большая подъездная дорога от Амурской улицы.

Под эстакадой Северо-Восточной хорды должны оборудовать большую охраняемую парковку для машин, а также велобокс.

Все работы по благоустройству планируют завершить осенью этого года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.