Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 24–25 мая

В Москве 24–25 мая пройдут десятки мероприятий. В Терлецкой дубраве можно будет поучаствовать в арт-мастер-классах и сделать собственное мороженое.

У Джамгаровского пруда пройдет фестиваль "Ожившие картины нашей Родины", а в Бабушкинском парке – концерт, посвященный Дню славянской письменности. Также в городе стартует фестиваль "Усадьба Москвы", который этим летом охватит десятки исторических локаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.