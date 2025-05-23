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Новости

23 мая, 11:15

Город

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 24–25 мая

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 24–25 мая

Более 100 мероприятий для школьников пройдут в дни открытых дверей в колледжах Москвы

"Утро": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 23 мая

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 59% 23 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 мая

Новинки для интерьера представили на неделе дизайна в "Манеже"

Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро до конца 2025 года

Последние новинки для интерьера представили в "Манеже" на Московской неделе дизайна

Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба 23 мая

В Москве 24–25 мая пройдут десятки мероприятий. В Терлецкой дубраве можно будет поучаствовать в арт-мастер-классах и сделать собственное мороженое.

У Джамгаровского пруда пройдет фестиваль "Ожившие картины нашей Родины", а в Бабушкинском парке – концерт, посвященный Дню славянской письменности. Также в городе стартует фестиваль "Усадьба Москвы", который этим летом охватит десятки исторических локаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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