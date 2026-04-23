23 апреля, 22:15Город
Жители Чертанова Центрального пожаловались на закрытый теннисный корт во дворе
Жители столичного района Чертаново Центральное пожаловались на закрытый теннисный корт во дворе, которым никто не может воспользоваться. По их словам, доступ на площадку контролирует частный тренер по имени Владимир, а поиграть на корте можно только после вступления в клуб за деньги.
В префектуре ЮАО ответили, что ключ от спортплощадки хранится в диспетчерской. Однако в диспетчерской заявили, что никогда не выдавали ключ. Тренер Владимир сообщил, что ключ могли не занести в диспетчерскую после поломки замка.
