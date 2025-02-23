В Москве проходит фестиваль "Первозданная Россия"

В столице проходит 12-й Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Выставка открылась в западном крыле Новой Третьяковки и стала самой крупной в Европе экспозицией, посвященной природе страны.

Фестиваль включает 37 тематических выставок с фотографиями дикой природы, снятыми отечественными авторами за последний год. Специальными гостями стали фотографы из Кувейта.

До 30 марта здесь пройдут встречи с исследователями, научно-популярные лекции и показы документальных фильмов.

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