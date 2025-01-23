Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 22:00

Город

Фестиваль китайского Нового года стартовал в "Аптекарском огороде"

Фестиваль китайского Нового года стартовал в "Аптекарском огороде"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 января

"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

Выставка-форум "Уникальная Россия" проходит в Москве

"Тройка" стала символом московского транспорта

"Мой район. Новости": поликлиника № 69 открылась после капитального ремонта в Перове

Москвичам рассказали, как будет выглядеть ВДНХ через 5 лет

Москва сохранила лидерство в рейтинге качества жизни регионов

"Техно": шеринг мелкой техники появился в Москве

В "Аптекарском огороде" стартовал фестиваль китайского Нового года. Посетители Ботанического сада МГУ смогут увидеть драконов, красные фонарики и другие декорации.

Фестиваль продлится до 16 марта. В его рамках открылась выставка "Симфония природы: искусство трех друзей и цветущих зим". На картинах – сосны, бамбук и сливы. Эти деревья называют "тремя друзьями", потому что они остаются зелеными даже в холодное время года.

Еще одна выставка под названием "Репетиция весны" откроется 22 февраля. На ней будет представлено более 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, лилий, ландышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана КлючниковаАлина Терещенкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика