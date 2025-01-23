Фестиваль китайского Нового года стартовал в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" стартовал фестиваль китайского Нового года. Посетители Ботанического сада МГУ смогут увидеть драконов, красные фонарики и другие декорации.

Фестиваль продлится до 16 марта. В его рамках открылась выставка "Симфония природы: искусство трех друзей и цветущих зим". На картинах – сосны, бамбук и сливы. Эти деревья называют "тремя друзьями", потому что они остаются зелеными даже в холодное время года.

Еще одна выставка под названием "Репетиция весны" откроется 22 февраля. На ней будет представлено более 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, лилий, ландышей.

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