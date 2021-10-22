Москвичам рассказали об ограничениях в нерабочие дни

В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Кафе, рестораны, торговые центры, фитнес-клубы работать не будут. При этом прогулки не запрещаются.

Подробнее о работе аптек, супермаркетов и других объектов – в эфире телеканала Москва 24.