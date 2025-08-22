Танцевальный мастер-класс можно посетить с детьми на Чистопрудном бульваре

В Москве проходят мероприятия для семей с детьми. На Чистопрудном бульваре можно посетить танцевальные мастер-классы, первый стартует в 17:00. Затем на сцене выступит студия танца Аллы Духовой "Тодес", а в 19:00 начнется мастер-класс по бачате.

На Болотной площади в 17:00 стартует фестиваль "Молодежная точка", где проведут мастер-класс по росписи матрешки. Также там расскажут о традициях и стилях народных узоров. В 19:00 покажут, как создавать кокошник – старинный головной убор, который является символом русского традиционного костюма.

