Южный вестибюль станции метро "Динамо" закрыли на реставрацию. Она продлится до конца мая.

Уже летом пассажиры метрополитена смогут увидеть вестибюль таким, как его задумал архитектор Дмитрий Чечулин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.