Началось обновление облицовки стен на станциях "Таганская" и "Спортивная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На станциях "Таганская" и "Спортивная" началось обновление облицовки стен. В ходе работ архитектурные решения станций меняться не будут, на движение поездов это не повлияет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы начали обновлять путевые стены на станциях "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии и "Спортивная" Сокольнической. Движение поездов сохранится в прежнем режиме", – говорится в сообщении.
Уточняется, что облицовку путевых стен приходится периодически ремонтировать, так как со временем она изнашивается. На "Таганской" и "Спортивной" стены будут отделаны новой керамической плиткой.
"На обеих станциях запланирована замена почти трех тысяч квадратных метров плитки. Металлические панно и другие декоративные элементы на стенах будут сохранены", – рассказал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции "Динамо" закроют до 29 мая из-за реставрации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: