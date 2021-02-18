Началось обновление облицовки стен на станциях "Таганская" и "Спортивная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На станциях "Таганская" и "Спортивная" началось обновление облицовки стен. В ходе работ архитектурные решения станций меняться не будут, на движение поездов это не повлияет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы начали обновлять путевые стены на станциях "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии и "Спортивная" Сокольнической. Движение поездов сохранится в прежнем режиме", – говорится в сообщении.

Уточняется, что облицовку путевых стен приходится периодически ремонтировать, так как со временем она изнашивается. На "Таганской" и "Спортивной" стены будут отделаны новой керамической плиткой.

"На обеих станциях запланирована замена почти трех тысяч квадратных метров плитки. Металлические панно и другие декоративные элементы на стенах будут сохранены", – рассказал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции "Динамо" закроют до 29 мая из-за реставрации.