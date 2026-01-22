Форма поиска по сайту

22 января, 16:30

Город

Московский международный фестиваль "Студфест" стартует 23 января

В столице начались мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. В спортивном комплексе "ВТБ Арена" 23 января начнется Московский международный фестиваль "Студфест".

На ВДНХ для посетителей подготовили специальную программу на главном катке, где гости смогут погрузиться в атмосферу музыки 80–90-х годов, поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию, фотосессиях и масштабном танцевальном флешмобе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕлена Поляница

