22 января, 16:30Город
Московский международный фестиваль "Студфест" стартует 23 января
В столице начались мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. В спортивном комплексе "ВТБ Арена" 23 января начнется Московский международный фестиваль "Студфест".
На ВДНХ для посетителей подготовили специальную программу на главном катке, где гости смогут погрузиться в атмосферу музыки 80–90-х годов, поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию, фотосессиях и масштабном танцевальном флешмобе.
