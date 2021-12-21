Рядом с театром Табакова появилась елка от артистов и Дептранса

Рядом с театром Табакова на Сухаревской площади в Москве появилась транспортная елка. На самый верх елки поместили новогодние шары с пожеланиями.

В будущем году театр, департамент транспорта и ГИБДД начинают совместный проект. Будут учить школьников безопасности на дорогах с помощью спектаклей и видеороликов. Это уже не первый проект департамента транспорта Москвы и театра.

Ранее на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.