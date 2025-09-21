Форма поиска по сайту

Новости

21 сентября, 14:30

Город

Фестиваль "Киберзарница-2025" проходит в "Лужниках"

В "Лужниках" проходит самое масштабное спортивно-игровое событие осени – "Киберзарница-2025". Она объединила традиционный формат военно-спортивной игры и современные цифровые дисциплины.

Участники демонстрируют навыки в тактической стрельбе, спортивном ориентировании, управлении беспилотниками и командных играх. Организаторами выступили департамент спорта и Федерация компьютерного спорта Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

