Традиционная весенняя уборка в Москве завершится к 1 мая

В Москве продолжается большая весенняя уборка. К 1 мая коммунальные службы планируют очистить фонтаны, памятники, фасады, дороги и дворы.

На Северном речном вокзале очищают фонтан "Южная чаша", на площади Гагарина – памятник Юрию Гагарину. Параллельно специалисты приводят в порядок архитектурно‑художественную подсветку.

Присоединиться к городским мероприятиям можно через центр "Мосволонтер".