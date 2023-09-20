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20 сентября, 11:15

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Движение трамваев на Шаболовке приостановят на два месяца

Движение трамваев на Шаболовке приостановят на два месяца

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Движение трамваев приостановят с 23 сентября до конца ноября на улице Шаболовке из-за работ по реконструкции депо имени Апакова. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что в ходе работ специалисты обновят коммуникации под трамвайными путями, заменят рельсы и шпалы, установят новые стрелочные переводы. В депо также продолжается обновление производственного корпуса, готовность которого оценивается в 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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