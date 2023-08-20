Форум родильных домов проходит в Москве

В Москве проходит форум столичных родильных домов. Это уникальный проект, который собрал на одной площадке представителей практически всех медицинских учреждений этого профиля.

Для будущих мам это стало возможностью познакомиться с врачами, посмотреть презентацию о клинике и определиться с выбором роддома. Кроме того, в программе присутствуют лекции о здоровье и мерах социальной поддержки, которые действуют в городе для беременных женщин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.