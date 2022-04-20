Здание McDonald's на Пушкинской площади превратили в кинопавильон

В Москве в здании McDonald's на Пушкинской площади теперь вместо фразы "ваш заказ" звучит "стоп, снято!". Помещение фаст-фуда сейчас превратили в кинопавильон. Там каждый день что-то снимают, говорят очевидцы.

Вокруг бывшего McDonald's сейчас стоят осветительные приборы и бегает съемочная группа. Правда, какой фильм или сериал снимают, пока не известно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.